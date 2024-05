POZOR NA BÚRKY: V piatok s nimi treba počítať na celom Slovensku

Bratislava 23. mája (TASR) - V piatok (24. 5.) sa môžu na celom Slovensku vyskytnúť búrky. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy. Platí v piatok od rána do 21.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," upozornili meteorológovia.



Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín. Hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňou aktuálne platí v lokalitách Banská Štiavnica, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice - východ, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice okolie - Hornád, Košice okolie - Bodva, Levoča, Košice, Michalovce, Trebišov bez Roňavy aj Trebišov - Roňava.



Pre viaceré okresy vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami





Na strednom a východnom Slovensku sa môžu vo štvrtok vyskytnúť búrky. Meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava výstrahu druhého stupňa. Pre viaceré ďalšie okresy naďalej platí výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha druhého stupňa pre okresy Brezno, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí do 16.25 h. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu či krúpy. "Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká," upozornili meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa pred búrkami sa týka celého Košického a Prešovského kraja, väčšiny Banskobystrického kraja a okresu Liptovský Mikuláš. Platí do 21.00 h. V okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice - východ, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava zase platí hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňou.



Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve





Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



Pri búrkach by tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi. "Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba," podotkol ÚVZ. Preventívne odporučil tiež vypnúť elektronické zariadenia, akými sú mobil, rádio alebo televízor.



Počas turistiky by mali ľudia vyhľadať a prečkať búrku napríklad v chate, útulni alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén. "Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny," ozrejmil úrad.



Pri ústupe pred búrkou odborníci odporúčajú robiť menšie kroky a ruky držať pri sebe. "Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov," dodali.