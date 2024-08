POZOR NA BÚRKY: Rozšírili výstrahy, v okrese Gelnica hrozí povodeň

Bratislava 5. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) rozšíril prvostupňové výstrahy pred búrkami okrem východného Slovenska aj pre ďalšie oblasti, najmä stredného Slovenska. V okrese Gelnica platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred možnosťou prívalovej povodne. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Výstraha pred možnosťou prívalovej povodne platí v okrese Gelnica predbežne v pondelok do 17.00 h. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," priblížil SHMÚ s tým, že je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.



Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami platí v pondelok do 19.00 h v celom Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Považská Bystrica a Púchov. Búrky môže podľa meteorológov sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov v priebehu 30 minút, nárazy vetra s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.