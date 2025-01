POZOR NA HMLU A POĽADOVICU: Vyskytujú sa hlavne na východe SR

Bratislava 17. januára (TASR) - V oblasti Košíc je na cestách poľadovica. Na území Prešovského, Košického a časti Banskobystrického kraja by si mali dať vodiči pozor na hmlu. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, vo vyšších polohách pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na ceste II/578 Banská Bystrica - Kordíky a cestách III. triedy v obvode Banská Bystrica.



Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Vrchslatina, Štós, Podspády a Huty sú pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu. Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na HP Zbojská.



SHMÚ: V Prešovskom a Košicokm kraji treba doobeda počítať s hmlou i poľadovicou



V celom Prešovskom a Košickom kraji platí v piatok doobeda prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou i hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže tvoriť predbežne do 10.00 h. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornil SHMÚ. Výstraha pred poľadovicou platí do 12.00 h.