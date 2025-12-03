Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR NA HMLU: Má sa vyskytnúť na celom území Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou, ktorá sa môže takisto vyskytnúť doobeda vo viacerých častiach Slovenska.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Na celom Slovensku sa môže v stredu v doobedňajších hodinách vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.

Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou, ktorá sa môže takisto vyskytnúť doobeda vo viacerých častiach Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h pre celý Žilinský kraj a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
