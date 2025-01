POZOR NA HMLU: Môže sa vyskytnúť na väčšine územia

Bratislava 8. januára (TASR) - Takmer na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu a poľadovicu. Na severe krajiny sa vyskytuje aj vietor na horách. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy prvého stupňa.



Na hmlu upozornil SHMÚ vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja. Poľadovica sa vyskytuje vo všetkých okresoch, pričom výstrahy platia predbežne do 9.00 h. Ako varujú odborníci, tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí široká škála populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu," doplnili.



V niektorých okresoch severného a stredného Slovenska sa prechodne nad pásmom lesa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť až 135 km/h a priemernú rýchlosť 85 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," spresnil SHMÚ.