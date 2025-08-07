Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pozor na hmlu: Môže sa vyskytnúť na severe Slovenska

Ide o okresy Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. S

Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - V troch severných okresoch Žilinského kraja treba vo štvrtok ráno počítať s hmlou. Ide o okresy Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre túto časť krajiny aj výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú v zmienených okresoch viditeľnosť zníženú na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ napísal ústav.

Výstrahy predbežne platia do 9.00 h.
