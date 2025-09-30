Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Import

Pozor na hmlu: Môže sa vyskytnúť v niektorých okresoch SR

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa do 11.00 h.

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - V niektorých okresoch na západe Slovenska sa môže v utorok do obeda vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 11.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí pre okresy Bratislava, Malacky, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Senica, Skalica, Bytča a Žilina. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ uviedli meteorológovia.
.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma