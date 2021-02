Pozor na hmlu na niektorých úsekoch ciest

Bratislava 24. februára (TASR) - Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v okolí Zvolena a Komárňanskom okrese. Viditeľnosť pre hmlu do 100 metrov je v južných častiach západného a stredného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke zjazdnost.sk.



Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách vytvára námraza až poľadovica. "Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste medzi úsekmi Srdiečko - Bystrá," spresnila SSC.



Všetky diaľničné úseky sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je zväčša suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý utlačeným alebo kašovitým snehom. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.