POZOR NA HMLU: Ráno sa môže objaviť na týchto miestach Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v piatok upozorňuje na rannú hmlu vo viacerých okresoch Slovenska s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Vydal pre to výstrahu. Informoval o tom na svojom webe. Pripomenul, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Prvý stupeň výstrahy platí v celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Taktiež v okresoch Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Potrvá do 9.00 h.
