POZOR NA HMLU: Rátajte s ňou najmä v týchto oblastiach
S hmlou treba počítať približne do 9.00 h.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - V niektorých okresoch na Slovensku sa môže v pondelok ráno tvoriť hmla. Výstrahy sú vydané v Banskobystrickom a miestami i v Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
S hmlou treba počítať približne do 9.00 h v celom Banskobystrickom kraji i v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornil SHMÚ.
