POZOR NA HMLU: Rátajte s ňou v niektorých okresoch západného Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska treba v piatok počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Platí do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy platí v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Trnava a Senica. Na spomenutých miestach môže dohľadnosť klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomenuli meteorológovia.
