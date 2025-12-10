< sekcia Import
POZOR NA HMLU: Tvorí sa na celom území Slovenska
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska si treba aj v stredu ráno dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Viditeľnosť obmedzená na 50 metrov je v lokalitách Šaľa, Dargov, Nižná Šebastová, Vajkovce a Ďurďošík. Hmla s dohľadnosťou od 100 do 200 m je na väčšine západného a severe Slovenska.
