POZOR NA HMLU: V Malackách platí hydrologická výstraha 2.stupňa

Bratislava 29. decembra (TASR) - V piatok ráno sa môže na území Slovenska s výnimkou Žilinského kraja tvoriť hmla s dohľadnosťou do 200 metrov. Na severe krajiny platí výstraha pred vetrom na horách. Pre Malacky vydali meteorológovia výstrahu 2. stupňa pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín platí až do 20.00 h druhostupňová výstraha pred vetrom na horách. V polohách približne od 1800 metrov nad morom sa miestami očakáva vietor, ktorý dosiahne rýchlosť silnej až mohutnej víchrice.



Pred silným vetrom nad pásmom lesa varuje SHMÚ v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina. Až do soboty (30. 12.) tam platí výstraha prvého stupňa.



Hydrologické výstrahy prvého stupňa platia pre Skalicu, Senicu, Bratislavu, Komárno, Nové Zámky a Michalovce.