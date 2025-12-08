Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR NA HMLU: Vyskytuje sa na celom území Slovenska

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia predbežne od pondelka od 17.00 h do utorka (9. 12.) do 10.00 h.
.

