POZOR NA HMLU: Vyskytuje sa na celom území Slovenska
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od pondelka od 17.00 h do utorka (9. 12.) do 10.00 h.
