POZOR NA HMLU: Výstrahy prvého stupňa platia pre celé územie krajiny
Pre južnú časť stredného Slovenska zároveň platia hydrologické výstrahy.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. januára (TASR) - Výstrahy prvého stupňa pred hmlou platia v pondelok ráno pre celú krajinu. Na strednom Slovensku treba počítať aj s dažďom. Pre južnú časť stredného Slovenska zároveň platia hydrologické výstrahy. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Dohľadnosť môže ojedinele klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy sú v platnosti predbežne do obeda.
Vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja, ale aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa aj pred dažďom. Ojedinele tam môže spadnúť 30 až 45 milimetrov zrážok. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav na svojom webe. Aj tieto výstrahy zostávajú v platnosti do 12.00 h.
Hydrologické výstrahy prvého stupňa vydal ústav pre okresy Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice - východ, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Gelnica.
„Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie (topenie sa snehu) a očakávaný dážď z nedele 25. januára na pondelok 26. januára je predpoklad vzostupu až výrazného vzostupu vodných hladín na vodných tokoch (v noci a v pondelok nadránom), s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 1. stupňu povodňovej aktivity,“ uviedli hydrológovia ústavu. Poukázali aj na pretrvávajúce ľadové úkazy na tokoch. Varovali preto pred ojedinelými prípadmi ľadových povodní.
SSC upozorňuje na hmlu v niektorých častiach krajiny
Slovenská správa ciest (SSC) upozornila vodičov na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Banská Belá, Banská Štiavnica, Mníšek nad Hnilcom, Spišská Nová Ves a Krompachy. Na cestách III. triedy v obvode Trstená sa vodiči môžu stretnúť so zľadovateným snehom na vozovke. SSC o tom informovala na svojom webe Zjazdnost.sk.
„Cesta II/531 Muráň - Červená Skala je uzavretá pre nákladné autá nad 10 metrov z dôvodu zasneženej vozovky,“ upozornili cestári. Varovali aj pred padajúcimi skalami na horských priechodoch Donovaly a Šturec.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesta II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.
