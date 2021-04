Odborníci upozorňujú na nízke nočné teploty

Bratislava 8. apríla (TASR) - Nízke nočné teploty vzduchu môžu potrápiť najmä západné Slovensko a okresy na juhu a juhovýchode krajiny. Teploty majú klesnúť zväčša do mínus štyroch stupňov Celzia, v niektorých oblastiach môže byť ešte o dva stupne chladnejšie. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami má platiť vo štvrtok od 21.00 h do piatka (9. 4.) do 8.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji (s výnimkou okresu Spišská Nová Ves). V prípade Trenčianskeho kraja je vydaná pre okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Trenčín. V rámci Banskobystrického kraja pre okresy Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.



"Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ovocné stromy v pokročilom štádiu kvitnutia. Očakávaný mráz môže spôsobiť poškodenie kvetov," dodali meteorológovia.