POZOR NA NÍZKE TEPLOTY: Teplota môže klesnúť na mínus 22 stupňov

Bratislava 5. februára (TASR) - Na viacerých miestach Slovenska možno v noci očakávať veľmi nízke teploty. V Banskej Bystrici, Brezne, Gelnici, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Liptovskom Mikuláši môže teplota klesnúť na mínus 20 až mínus 22 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy vydal výstrahu druhého stupňa.



"Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," priblížili meteorológovia. Výstraha by mala predbežne platiť do pondelka (6.2.) do 9.00 h.



Pre okresy Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov i pre všetky ostatné okresy Žilinského a Banskobystrického kraja by mala platiť v rovnakom čase výstraha prvého stupňa. V týchto regiónoch sa očakáva teplota od mínus 15 do mínus 17 stupňov Celzia.



Na východnom Slovensku treba v pondelok ráno počítať tiež so snehovými závejmi a jazykmi. Výstraha prvého stupňa platí do 6.00 h pre okresy Prešov, Košice mesto, Košice okolie, Trebišov, Michalovce a Vranov nad Topľou.