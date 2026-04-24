Pozor na nočný mráz: Hrozí vo viacerých okresoch

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred mrazom vo vegetačnom období, vydal výstrahy prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - V niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja môže v sobotu (25. 4.) v noci mrznúť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred mrazom vo vegetačnom období, vydal výstrahy prvého stupňa.

V týchto lokalitách sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -1 až -5 stupňov Celzia,“ varujú meteorológovia.

Slabý mráz sa ojedinele môže vyskytnúť aj vo výške dva metre nad povrchom.

Výstraha prvého stupňa platí od sobotnej polnoci do 7.00 h.
.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami