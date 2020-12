Pozor na poľadovicu a hmlu, výstrahy trvajú do utorka

Bratislava 21. decembra (TASR) – Na strednom, severnom, časti južného a východného Slovenska platia výstrahy pred poľadovicou. V niektorých okresoch južného, stredného, severného, východného a západného Slovenska zas platia výstrahy pred hmlou. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva tvorba poľadovice. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Výstraha platí v niektorých okresoch do utorka (22. 12.) do 12.00 h, na juhu a východe Slovenska do 18.00 h.



Meteorológovia varujú aj pred výskytom hmly. Tie sa budú vyskytovať v niektorých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja. V týchto okresoch sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 - 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedol SHMÚ. Výstraha platí do utorka do 12.00 h.