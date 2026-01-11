< sekcia Import
POZOR na poľadovicu, husté sneženie i snehové záveje na cestách
V okrese Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok naďalej vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) varuje, že na cestách treba miestami počítať s poľadovicou, snežením i snehovými závejmi. Cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Cestári na to upozornili na webe zjazdnosť.sk.
Na poľadovicu alebo na vrstvu zľadovateného snehu by si mali dať vodiči pozor na horskom priechode Látky-Prašivá, Vrchslatina, Zbojská a Štós a na cestách II/591 v oblasti Vígľaš a II/531 v oblasti Tisovec.
V oblasti Čertovica, Galanta, Kremnica, Banská Štiavnica a Banská Belá SSC varuje pred nárazovým vetrom. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na hornom Považí, Kysuciach a v oblasti Štrby. Na ceste I/18 a I/65 v oblasti Martina a Sučian sa vytvárajú snehové záveje.
V okrese Trebišov je na základe zhoršených poveternostných podmienok naďalej vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie.
Cestári upozorňujú aj na padajúce skaly na priechode Donovaly v úseku od 28. po 29. kilometer a na priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Cesta cez priechod Príslop je uzavretá pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné v úseku cesty II/574 Ilava - Homôľka.
Čerstvý sneh sa nachádza na D1 v úseku Važec - tunel Bôrik a tiež v okolí Martina, na D3 v úseku Čadca - Svrčinovec - Skalité, ako aj na R3 v okolí Martina, tiež v úsekoch Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín a na obchvate Trstenej, tiež na R4 na obchvate Svidníka.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného a zriedkavo aj zľadovateného snehu je na vozovkách ciest najmä v hornatejších oblastiach Slovenska. Vrstva utlačeného snehu sa miestami nachádza aj na vozovkách v oblasti Komárno a Veľký Meder.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu. Na priechodoch Huty, Šturec, Donovaly, Podspády, Dobšiná, Veľké Pole, Herlianske sedlo a Cukmantel sa na vozovke nachádza vrstva utlačeného snehu. Zľadovatený sneh sa nachádza na vozovkách horských priechodov Vrchslatina, Zbojská a Štós. Na priechode Látky-Prašivá je poľadovica. „Ostatné horské priechody majú povrch vozoviek vlhký až mokrý, na horskom priechode Soroška a Biela Hora je povrch vozoviek suchý,“ dodala SSC.
