Pozor na poľadovicu, ráno počítajte aj s hmlou
Meteorológovia upozornili, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra.
Bratislava 15. januára (TASR) - Na celom Slovensku sa vo štvrtok naďalej vyskytuje poľadovica, ráno treba počítať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Meteorológovia upozornili, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Výstraha platí až do piatkového (16. 1.) obeda. Zároveň varujú, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výstraha pred hmlou platí do 10.00 h.
