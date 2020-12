Pozor na poľadovicu v Banskobystrickom a Prešovskom kraji

Bratislava 1. decembra (TASR) - V Banskobystrickom a Prešovskom kraji treba počas utorkového rána počítať s poľadovicou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstraha platí v utorok do 10.00 h pre okresy Detva, Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Tiež pre okres Humenné v Prešovskom kraji.



Dohľadnosť od 50 do 200 metrov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia.