Pozor na prízemné mrazy, stále platí aj riziko povodní

Bratislava 20. mája (TASR) - V severných okresoch Slovenska, ale aj v oblasti Horehronia, južného Spiša a Gemera môže byť v piatok (21. 5.) nadránom prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.



Pre okresy Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i Košického kraja platí od 2.00 h do 6.00 h. "Vo výške piatich centimetrov nad povrchom môže teplota ojedinele klesnúť na mínus dva stupne," oznámili meteorológovia.



SHMÚ takisto varuje pred povodňami z trvalého dažďa. Výstraha do piatkového predpoludnia naďalej platí pre okres Brezno, aktualizovaná je aj pre okresy Košice a Košice-okolie. "Vzhľadom na vývoj počasia predpokladáme ustálenosť až pokles vodných hladín, ktoré však naďalej ostanú na vysokej úrovni, na nízkotatranských prítokoch s pretrvávajúcim prvým stupňom povodňovej aktivity," informoval SHMÚ.