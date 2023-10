POZOR NA PRÍZEMNÝ MRÁZ: Potrápiť môže niektoré časti Slovenska

Bratislava 5. októbra (TASR) - Vo viacerých krajoch na Slovensku sa môže do piatka (6. 10.) rána tvoriť prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.



Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí do piatka 8.00 h pre väčšinu okresov Žilinského kraja, ako aj pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Brezno.



"Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia," uviedli meteorológovia na webe. Varujú, že prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.