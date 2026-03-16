POZOR: Na severe Slovenska treba v pondelok ráno rátať s hmlou
Znížená dohľadnosť podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Na severe Slovenska treba v pondelok ráno rátať s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Tvoriť sa môže vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okrese Považská Bystrica. Meteorológovia preto pre dané lokality vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 9.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.