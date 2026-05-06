Streda 6. máj 2026
POZOR NA SILNÝ VIETOR: Bude na horách v niektorých okresoch

Na snímke zlomený strom kvôli silnému vetru. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s platnosťou do štvrtkového (7. 5.) rána. Informoval o tom na svojom webe.

Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť na horách rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornili meteorológovia.
