POZOR NA SILNÝ VIETOR: Na horách môže mať silu víchrice
Na severnom Slovensku sa od polnoci a v priebehu nedele takisto môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Vietor na horách stredného a severného Slovenska môže dosiahnuť od 18.00 h až do nedeľňajšej (28. 12.) polnoci v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h, v priemere 70 - 85 km/h. V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, pre ktorú vydali meteorológovia zvýšenú výstrahu 2. stupňa, môže v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 135 - 160 km/h alebo priemerná rýchlosť 90 - 105 km/h, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu.
Na severnom Slovensku sa od polnoci a v priebehu nedele takisto môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.
Pred silným nárazovým vetrom varuje SHMÚ aj v nižšie položených oblastiach juhozápadného a celého východného Slovenska. „Ojedinele očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 - 70 km/h,“ priblížili meteorológovia pri výstrahe 1. stupňa, platnej od 22.00 h až do nedeľňajšej polnoci.
