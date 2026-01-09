< sekcia Import
POZOR NA SILNÝ VIETOR NA HORÁCH: Príde počas víkendu
Vietor miestami dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť 90 až 105 km/h.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí vrátane lyžiarskych stredísk na silný vietor, ktorého výskyt sa očakáva od soboty (10. 1.) od 22.00 h. Na horách bude panovať aj počas celej nedele (11. 1.). Vietor miestami dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť 90 až 105 km/h, t. j. silná až mohutná víchrica. HZS na to upozornila na svojom webe.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad, pre značnú časť okresov Žilinského kraja a pre okres Banská Bystrica je vydaná výstraha prvého stupňa, teda miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 km/h. Výstraha platí do pondelka (12. 1.) do 8.00 h.
Podľa SHMÚ môže silný vietor na horách spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, alebo po zasiahnutí poletujúcimi objektami. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. „HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity v horských oblastiach, pre ktoré platí táto výstraha. Z naplánovaného výletu do hôr, alebo lyžovačky sa veľmi rýchlo môže stať boj o vlastný život, prípadne o záchranu pred omrzlinami,“ podotkli z HZS.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad, pre značnú časť okresov Žilinského kraja a pre okres Banská Bystrica je vydaná výstraha prvého stupňa, teda miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 km/h. Výstraha platí do pondelka (12. 1.) do 8.00 h.
Podľa SHMÚ môže silný vietor na horách spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, alebo po zasiahnutí poletujúcimi objektami. V dôsledku zvíreného snehu hrozí riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky. V snehových závejoch hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. „HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity v horských oblastiach, pre ktoré platí táto výstraha. Z naplánovaného výletu do hôr, alebo lyžovačky sa veľmi rýchlo môže stať boj o vlastný život, prípadne o záchranu pred omrzlinami,“ podotkli z HZS.