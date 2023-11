POZOR NA SILNÝ VIETOR: Na horách sa môže vyskytnúť v sobotu večer

Bratislava 4. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch Žilinského kraja a tiež v okresoch Banská Bystrica, Poprad a Brezno môže v sobotu večer na horách silnejšie fúkať. Platí preto výstraha prvého stupňa, pričom vietor môže dosiahnuť aj rýchlosť víchrice. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom predbežne platí od soboty od 22.00 h do pondelka (6. 11.) do 18.00 h. Meteorológovia očakávajú, že na horách vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.



Rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne.