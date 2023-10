Pozor na silný vietor na horách: Výstraha platí od nedeľného večera

Bratislava 29. októbra (TASR) - So silným vetrom na horách treba od nedeľného večera do pondelka (30. 10.) rátať vo viacerých okresoch na severe Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia do pondelka 23.00 h pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a pre okres Žilina. Vietor môže podľa SHMÚ miestami dosahovať rýchlosť v nárazoch až do 135 kilometrov za hodinu, v priemere 85 kilometrov za hodinu, čo je úroveň víchrice.