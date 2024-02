POZOR NA SILNÝ VIETOR: SHMÚ vydal výstrahy na hrebeňoch Tatier

Bratislava 25. februára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor na horách, pre niekoľko okresov vydal aj výstrahu prvého stupňa.



Výstraha platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, a to do pondelka (26. 2.) ráno. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Na hrebeňoch Tatier sa miestami podľa SHMÚ očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť do 135 kilometrov za hodinu a v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda na úrovni víchrice.