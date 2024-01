POZOR NA SILNÝ VIETOR: Vyskytnúť sa môže aj poľadovica

Bratislava 6. januára (TASR) - V nedeľu (7. 1.) treba rátať na väčšine územia so silnejším vetrom, ako aj s poľadovicou a tvorbou snehových jazykov. Silnejšie zafúka aj v horských oblastiach. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal niekoľko výstrah. V okresoch Rožňava, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a Michalovce platí od nedele 8.00 h druhý stupeň výstrahy pred vetrom. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu. Vo zvyšných okresoch Košického kraja platí prvý stupeň výstrahy.



Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydali meteorológovia pre celý Bratislavský, Trnavský aj Trenčiansky kraj, ako aj na väčšine územia Nitrianskeho kraja a vo viacerých okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Platí aj pre okres Brezno. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstrahy pred vetrom platia predbežne do pondelka (8. 1.) do 12.00 h.



Poľadovica môže potrápiť takmer celé územie Slovenska s výnimkou niektorých okresov na juhu Slovenska, kde meteorológovia nevydali výstrahu. Od polnoci platí výstraha prvého stupňa pre okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja. Vo viacerých lokalitách bude trvať výstraha po celý deň. SHMÚ varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi, a to najmä na severe. Výstraha prvého stupňa platí pre viaceré okresy Žilinského, Prešovského kraja a v okresoch Považská Bystrica a Spišská Nová Ves.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom bude platiť od nedele 18.00 h v polohách nad približne 1500 metrov nad morom v okresoch Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. V nárazoch môže dosiahnuť vietor rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.