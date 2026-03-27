< sekcia Import
POZOR: Na Slovensku treba počítať so silným nárazovým vetrom
Najmä v lokalitách Turňa nad Bodvou, Valaliky, Piešťany a Holíč. Na ceste I/66 sedlo Besník sa zase tvoria snehové jazyky a na ceste II/584 HP Huty je hlásená poľadovica.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. marca (TASR) - V značnej časti Slovenska treba počítať so silným nárazovým vetrom, najmä v lokalitách Turňa nad Bodvou, Valaliky, Piešťany a Holíč. Na ceste I/66 sedlo Besník sa zase tvoria snehové jazyky a na ceste II/584 HP Huty je hlásená poľadovica. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozorňuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem R3 Nižná - Trstená sever, kde je vrstva kašovitého snehu hrubého do jedného centimetra.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné tiež, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na cestách v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa miestami nachádza vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu hrubého jeden až tri centimetre. Na ceste I/78 Námestovo - Oravská Polhora je štyri až päť centimetrov hrubý kašovitý sneh.
Aj horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem HP Besník, Čertovica, Dobšiná, Vernár, Podspády, Fačkov a Oravská Lesná, kde je vrstva čerstvého alebo kašovitého snehu hrubého jeden až tri centimetre.
Horský priechod Vernár je z dôvodu hustého sneženia uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov. Na miesto sa presúvajú cestári, policajná hliadka reguluje dopravu. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov na mieste.
Podľa informácií k 17.20 h bola neprejazdná cesta II/542 v smere od Slovenskej Vsi na Maguru. Uzavretá bola pre osobnú aj nákladnú dopravu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
Horský priechod Magura bol neprejazdný pre vozidlá nad 3,5 tony z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a zhoršenej zjazdnosti vozovky. Vodičom nákladných vozidiel polícia odporúčala zvoliť si alternatívnu trasu. Ostatných vodičov upozornila na potrebu zvýšenej opatrnosti - na ceste sa nachádza sneh a ľad a je znížená viditeľnosť.
Priechod Vernár je pre sneženie uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov
