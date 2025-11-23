< sekcia Import
Pozor na snehové jazyky i vietor na horách na severnom Slovensku
SHMÚ vydal takisto pre oblasť severného Slovenska výstrahu pred vetrom na horách, ktorý môže postupne v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť silu víchrice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. novembra (TASR) - V severných okresoch Slovenska sa môžu počas noci i v priebehu pondelka (24. 11.) tvoriť snehové jazyky a záveje. Vo výstrahe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Kým pre oblasť Kysúc, Oravy, Turca i Liptova platí výstraha od polnoci do 18.00 h, na Spiši, Šariši i hornom Zemplíne môžu snehové jazyky a záveje vytvárať riziko podľa vydanej výstrahy až do utorkového (25. 11.) rána.
SHMÚ vydal takisto pre oblasť severného Slovenska výstrahu pred vetrom na horách, ktorý môže postupne v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť silu víchrice. V pondelok večer a počas noci na utorok je pre oblasť Nízkych a Vysokých Tatier výstraha zvýšená na 2. stupeň. „V polohách nad 2000 metrov očakávame výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 - 160 km/h a priemernú rýchlosť 90 - 105 km/h,“ uviedli meteorológovia.
Kým pre oblasť Kysúc, Oravy, Turca i Liptova platí výstraha od polnoci do 18.00 h, na Spiši, Šariši i hornom Zemplíne môžu snehové jazyky a záveje vytvárať riziko podľa vydanej výstrahy až do utorkového (25. 11.) rána.
SHMÚ vydal takisto pre oblasť severného Slovenska výstrahu pred vetrom na horách, ktorý môže postupne v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť silu víchrice. V pondelok večer a počas noci na utorok je pre oblasť Nízkych a Vysokých Tatier výstraha zvýšená na 2. stupeň. „V polohách nad 2000 metrov očakávame výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 - 160 km/h a priemernú rýchlosť 90 - 105 km/h,“ uviedli meteorológovia.