POZOR NA VIETOR: HZS neodporúča aktivity vo vysokohorskom teréne
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
Autor TASR
Ružomberok 6. apríla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne pre silný vietor na horách. Na svojom webe upozornila, že od utorka (7. 4.) od 17.00 h do stredy 8. apríla do 2.00 h sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti podľa SHMÚ nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre turistiku a horolezectvo.
