POZOR NA VIETOR: Môže sa vyskytnúť na horách na severe Slovenska

Bratislava 7. januára (TASR) - V utorok sa na horách na severe Slovenska môže vyskytnúť silný vietor. Platí preto výstraha druhého stupňa do 10.00 h, pre zvyšok dňa výstraha prvého stupňa. V niektorých okresoch SR vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, a to do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. "Na hrebeňoch hôr sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, t. j. silná až mohutná víchrica," priblížil SHMÚ.



Na poľadovicu si treba dávať pozor v celom Bratislavskom a Banskobystrickom kraji a takmer celom Trnavskom kraji. Taktiež v okresoch Myjava, Gelnica, Košice okolie, Košice mesto, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník.