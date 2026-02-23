< sekcia Import
Pozor na vietor na horách: Výstrahy platia najmä na strednom Slovensku
Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. februára (TASR) - Najmä na strednom Slovensku miestami naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydané sú do utorka (24. 2.) 17.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.
Vydané sú aj hydrologické výstrahy prvého stupňa z topiaceho sa snehu a dažďa, ktoré platia v okresoch Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Čadca.
Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.
Vydané sú aj hydrologické výstrahy prvého stupňa z topiaceho sa snehu a dažďa, ktoré platia v okresoch Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Čadca.