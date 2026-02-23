Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Import

Pozor na vietor na horách: Výstrahy platia najmä na strednom Slovensku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. februára (TASR) - Najmä na strednom Slovensku miestami naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydané sú do utorka (24. 2.) 17.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.

Vydané sú aj hydrologické výstrahy prvého stupňa z topiaceho sa snehu a dažďa, ktoré platia v okresoch Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Čadca.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja