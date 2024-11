POZOR NA VIETOR: Treba s ním počítať na niektorých miestach Slovenska

Bratislava 2. novembra (TASR) - Na niektorých miestach Slovenska treba v sobotu počítať so silnejším vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha pred vetrom na horách platí v okresoch Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Do 13.00 h tam môže dosahovať priemernú rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu.



Silnejší vietor môže dopoludnia potrápiť aj oblasť Nitry. Predpokladaná rýchlosť v nárazoch je do 85 kilometrov za hodinu.