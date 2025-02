Pozor na zľadovatený terén vo vyšších pásmach i v údoliach hôr

Vysoké Tatry 8. februára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje na stále pretrvávajúce zlé snehové podmienky na horách. Na webovej stránke informovala, že vo vysokohorskom prostredí väčšiny pohorí Slovenska sú najvyššie pásma, ale aj údolia pokryté tvrdým snehom až ľadom. V tejto súvislosti museli horskí záchranári pomáhať v sobotu 70-ročnej slovenskej turistke, ktorá sa pošmykla počas zostupu z Chaty pri Zelenom Plese vo Vysokých Tatrách.



"V úseku pod Šalviovým prameňom si spôsobila povrchové poranenie hlavy," uviedla HZS. Záchranári ženu na mieste vyšetrili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju terénnym automobilom transportovali do Starého Smokovca. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala samostatne.



V súvislosti so zľadovateným terénom je vhodné podľa HZS nosiť so sebou aspoň retiazkové "nesmeky", prípadne stúpacie železá, a použiť ich v závislosti od podmienok v danej lokalite.