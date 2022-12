POZOR pred hmlou a poľadovicou v Bratislavskom kraji a Trnave

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vo väčšine okresov Bratislavského kraja a v okrese Trnava sa môže od utorka večera až do stredy (21. 12.) rána tvoriť hmla a poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.



Výstraha prvého stupňa pred oboma javmi platí do stredy 8.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že znížená dohľadnosť aj tvorba poľadovice predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské či dopravné aktivity.