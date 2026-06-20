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POZOR, PRÍVALOVÉ POVODNE: SHMÚ vydal hydrologické výstrahy
Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, uviedli odborníci.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - V okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava a Revúca hrozia prívalové povodne. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj hydrologické výstrahy do 16.00 h.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížili odborníci.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížili odborníci.