POZOR: Supercelárna búrka sa presúva do Banskobystrického kraja

Bratislava 7. júna (TASR) - Z Nitrianskeho do Banskobystrického kraja sa v sobotu podvečer presúva silná supercelárna búrka. Sprevádzaná je prívalovým dažďom, mimoriadnou bleskovou aktivitou a môže prinášať aj veľké krúpy a silný nárazový vietor. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Z Nitrianskeho do Banskobystrického kraja sa presúva aj zvýšená výstraha SHMU druhého stupňa pred silnou búrkou. Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí do 23.30 h aj na ostatnom území stredného a časti východného Slovenska.



V nedeľu popoludní očakávajú meteorológovia búrky vo východnej polovici územia SR.