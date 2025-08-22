Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR: V niektorých častiach sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

Na snímke námraza na kvete púpavy. Foto: TASR/AP

Výstraha pred mrazom platí pre okresy Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.

Bratislava 22. augusta (TASR) - V niektorých častiach severného, stredného a východného Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od polnoci do soboty (23. 8.) 7.00 h.

„Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozorňujú meteorológovia.
