ZBYSTRITE: V týchto okresoch platia výstrahy pred nízkymi teplotami
Predbežne majú zostať v platnosti do 9.00 h. Opätovne by do platnosti mohli vstúpiť večer.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. januára (TASR) - V niektorých okresov Slovenska platia v pondelok ráno výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Pozor si treba dať na severe krajiny aj na vietor na horách. Meteorológovia vydali výstrahy aj pred týmto javom. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy pred nízkymi teplotami ústav vyhlásil v celom Banskobystrickom kraji, vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja, v niektorých okresoch Košického kraja, ako aj v okresoch Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad. Predbežne majú zostať v platnosti do 9.00 h. Opätovne by do platnosti mohli vstúpiť večer.
SHMÚ upozornil na nízke teploty, ktoré ojedinele môžu klesnúť až na mínus 15 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varoval.
Okrem toho platia vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Niekde majú zostať v platnosti až do pondelkového večera. Vyskytnúť sa môže na severe krajiny vietor na horách s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu a ojedinele v nárazoch do 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.
