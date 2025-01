POZOR v piatok na výskyt snehových závejov a vetra na horách

Bratislava 2. januára (TASR) - V niektorých okresoch na Slovensku môžu byť v piatok (3. 1.) snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Zároveň varuje aj pred silným vetrom na horách. Informuje o tom na svojom webe.



Snehové záveje sa môžu vyskytnúť v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Považská Bystrica, Kežmarok, Poprad a v celom Žilinskom kraji. Výstraha platí celý deň. "Lokálne, najmä na horských priechodoch, sa očakáva tvorba snehových jazykov. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedli meteorológovia.



Výstrahu pred vetrom na horách vydali meteorológovia od 20.00 h predbežne do soboty (4. 1.) 3.00 h pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. "Na horách nad 1500 metrov nad morom sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, to jest až víchrica," priblížil SHMÚ.