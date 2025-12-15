< sekcia Import
POZOR: Vo viacerých okresoch hrozí poľadovica
Pre celé územie Slovenska naďalej platí výstraha pred hmlou znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - V Banskobystrickom kraji i časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica. Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
