< sekcia Import
POZOR: Výrazné oteplenie počas soboty môže spôsobiť samovoľné lavíny
Sobotňajšie počasie bude ovplyvňovať výbežok tlakovej výše, očakáva sa veľmi teplé a slnečné počasie.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. februára (TASR) - Výrazné oteplenie počas soboty môže na horách spôsobiť samovoľné lavíny. Vo Vysokých a v Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Rovnaký stupeň platí i v Nízkych Tatrách, Malej a vo Veľkej Fatre, a to nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Za poslednú periódu sneženia pribudlo vo Vysokých a v Západných Tatrách až 30 centimetrov nového snehu, vo Veľkej a v Malej Fatre a Nízkych Tatrách do 20 centimetrov nového snehu, ktorý silný vietor previeval vo všetkých pohoriach hlavne na juhovýchodné svahy.
„Štvrtkové (26. 2.) a piatkové (27. 2.) oteplenie spôsobilo významnú lavínovú aktivitu. Vplyvom oteplenia posledného dňa a nočného zmrznutia sa na lavíny náchylná situácia mierne stabilizuje,“ uviedlo SLP.
Hlavný problém podľa neho bude mokrý sneh na južných expozíciách, hlavne na strmých slnečných svahoch, pričom táto situácia nastane vplyvom výrazného oteplenia už aj dopoludnia na východných svahoch.
„Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmých miest, pozor si treba dať na väčšiu vrstvu natopeného snehu. Vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch. V prípade uvoľnenia lavíny hrozia lavíny aj stredných až veľkých rozmerov, a to aj samovoľné,“ upozornilo SLP.
Sobotňajšie počasie bude ovplyvňovať výbežok tlakovej výše, očakáva sa veľmi teplé a slnečné počasie. Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách hôr. Na povrchu snehovej pokrývky sa na južnej strane vytvorila kôra alebo ľadová vrstva. Na severnej strane pohorí si sneh ešte zachováva prachový charakter. Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev, a to najmä s príchodom poludnia. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 metrov nad morom.
Za poslednú periódu sneženia pribudlo vo Vysokých a v Západných Tatrách až 30 centimetrov nového snehu, vo Veľkej a v Malej Fatre a Nízkych Tatrách do 20 centimetrov nového snehu, ktorý silný vietor previeval vo všetkých pohoriach hlavne na juhovýchodné svahy.
„Štvrtkové (26. 2.) a piatkové (27. 2.) oteplenie spôsobilo významnú lavínovú aktivitu. Vplyvom oteplenia posledného dňa a nočného zmrznutia sa na lavíny náchylná situácia mierne stabilizuje,“ uviedlo SLP.
Hlavný problém podľa neho bude mokrý sneh na južných expozíciách, hlavne na strmých slnečných svahoch, pričom táto situácia nastane vplyvom výrazného oteplenia už aj dopoludnia na východných svahoch.
„Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmých miest, pozor si treba dať na väčšiu vrstvu natopeného snehu. Vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch. V prípade uvoľnenia lavíny hrozia lavíny aj stredných až veľkých rozmerov, a to aj samovoľné,“ upozornilo SLP.
Sobotňajšie počasie bude ovplyvňovať výbežok tlakovej výše, očakáva sa veľmi teplé a slnečné počasie. Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách hôr. Na povrchu snehovej pokrývky sa na južnej strane vytvorila kôra alebo ľadová vrstva. Na severnej strane pohorí si sneh ešte zachováva prachový charakter. Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev, a to najmä s príchodom poludnia. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 metrov nad morom.