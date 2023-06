Pozrite si zábavné VIDEO pesničky, ktorú otextovali slovenské deti

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 16. júna (OTS) - Najnovší diel série Denník odvážneho bojka s názvom Preplnený mechúr inšpiroval vyše 600 detí, aby napísali vtipné texty. Tie následne zhudobnila bratislavská skupina Ukupunktúra a vznikol k nej aj fantastický videoklip. Pozrite si výsledok, ktorý pobaví veľkých aj malých Slávna séria Jeffa Kinneyho Denník odvážneho bojka je svetovým bestsellerom s miliónmi predaných kníh. Na Slovensku sa teraz dočkala fantastického hudobného klipu, ktorý nadchol aj agentov amerického autora Jeffa Kinneyho.Vydavateľstvo IKAR vyhlásilo súťaž o napísanie pesničkového textu. Témou 17. dielu Denníku odvážneho bojka je práve príbeh o rockovej skupine, ktorú si založí brat hlavného hrdinu Grega Heffleyho, Rodrick. Kapela má názov Plný mechúr a Greg si v knihe vyskúša na vlastnej koži, o čom je hudobná sláva.popisuje nápad marketingový riaditeľ vydavateľstva IKARNakoniec sa vybralo 11 kratších textov a z nich bratislavská skupina Ukupunktúra zostavila výsle Portál TERAZ.sk dný text pesničky. Potom sa pripravil videoklip, čo trvalo niekoľko týždňov, ale výsledok stojí za to. Nakrúcania sa zhostil kameraman Tomáš Dunaj, postprodukciu vzala do rúk Andy Gajdošová. A samozrejme, detskí textári dostanú aj svoj honorár – traja vyžrebovaní získali 300 eur na knihy pre seba a svojich spolužiakov a 11 víťazných textárov získalo 50 eurovú knižnú odmenu.Texty: žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže s novým dielom Preplnený mechúr zo série Denník odvážneho bojka.Hudba a interpretácia: Ukupunktúra , ukulele-punk skupina, ktorá hrá rezkú, energickú muziku.Tu nájdete všetky súťažné texty , vrátane výherných.Viac o knihe Denník odvážneho bojka - Preplnený mechúr Milan Buno, knižný publicista