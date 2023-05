Pravekí ľudia v Európe zakladali oheň najmenej pred 250.000 rokmi

Edinburgh 20. mája (TASR) - Pravekí ľudia v Európe dokázali používať oheň už pred 250.000 rokmi, čo je o 50.000 rokov skôr, ako sa doteraz predpokladalo. TASR informuje podľa denníka Independent.



Najnovšie vedecké zistenia naznačujú, že naši európski predkovia už v dávnej minulosti oheň používali na úpravu pokrmov, zohrievanie a ochranu. Tím vedcov analyzoval vzorky z archeologického náleziska Valdocarros II. neďaleko Madridu v Španielsku. Priestorové usporiadanie pozostatkov ohňa ukazuje, že niečo obkolesoval.



"Našli sme definitívny dôkaz o tom, že veci sú spálené a tieto pozostatky sú usporiadané. To naznačuje, že oheň zakladali a kontrolovali ľudia," povedal Clayton Magill z Heriotovej Wattovej Univerzity v Edinburghu. Oheň sa podľa neho používal buď na úpravu pokrmov alebo na ochranu.



Na identifikáciu molekúl neúplného horenia použili forenzné chemické metódy. Zistili aj podrobnosti o použitom dreve, ktoré pri horení poskytovalo viac tepla a menej dymu. Svoje zistenia publikovali v časopise Nature Scientific Reports.



"Teraz máme nespochybniteľný dôkaz, že ľudia zakladali ohne v Európe asi o 50.000 rokov skôr, ako sme predpokladali," povedal Magill.



"Je to dôležité, pretože náš (ľudský) druh je definovaný tým, ako používame oheň. Schopnosť tepelne upravovať jedlo, aby sme nakŕmili naše veľké mozgy, je jednou z vecí, vďaka ktorým sme z evolučného hľadiska takí úspešní. Oheň nám tiež prináša ochranu a podporuje komunikáciu a rodinné spojenie," uviedol Magill



Výskumný tím bude teraz študovať kamenné nástroje nájdené v blízkosti ohnísk, či sa používali pri vytváraní ohňa alebo na prípravu pokrmov, napríklad na rezanie mäsa alebo drvenie rastlín.



"Chceme pochopiť, či selektívne alebo špecializované použitie nástrojov je niečo, čo by mohlo aspoň teoreticky súvisieť s kontrolou ohňa," povedal Magill.