PRAVEKÝ NÁLEZ: Dievča objavilo počas prechádzky kamennú sekerku

Košolná 9. decembra (TASR) - Osemročné dievča objavilo počas prechádzky so psom v Košolnej (okres Trnava) na ornici pravekú kamennú sekerku. Spolu s otcom nález nafotili, zaznamenali jeho súradnice a informovali Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava. Pamiatkari zistili, že predmet pochádza približne z piateho tisícročia pred naším letopočtom (n. l.), umiestnený bude v Západoslovenskom múzeu v Trnave. TASR o tom informoval Matúš Sládok z KPÚ Trnava.



"Nález z Košolnej podľa tvaru pochádza najskôr z rozvinutého neolitu (piate tisícročie pred n. l.)," priblížil. Sekerky tohto druhu bývali vsadené do drevenej alebo parohovej násady (poriska) a pripevnené šnúrou z rastlinných vlákien alebo zvieracích šliach. Používali sa najmä na stínanie a opracovávanie dreva. Brúsená industria je typická pre mladšiu kamennú dobu a neskorú kamennú dobu.



"Takéto hladké sekerky sa vyrábali štiepaním kameňa vhodného tvaru iným kameňom (otĺkačom) do polotovaru, ktorý sa ďalej brúsil o kamenné podložky až do vytvorenia požadovaného tvaru. Otĺkače a podložky museli byť aspoň z rovnako tvrdej horniny ako kameň, z ktorého sa vyrábala sekerka. Takto vyrobeným sekerkám hovoríme brúsené a spolu s inými brúsenými nástrojmi sú súčasťou brúsenej industrie," doplnil Sládok.



Sekerka bude umiestnená v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Objaviť ojedinelý archeologický nález alebo i celé archeologické nálezisko sa podľa KPÚ v súčasnosti môže podariť takmer hocikomu. Dokonca aj priamo v areáli materskej školy. Príkladom sú Brestovany, kde objavili pod materskou školou praveký hrob.